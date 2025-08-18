- إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني مقابل 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا

- تعديل المسافات التي تشملها خطوط الانسحاب إلى 800 متر

كشف قيادي بارز في حركة حماس مطلع على مفاوضات وفد الحركة في القاهرة، تفاصيل جديدة من الاتفاق الذي وافقت عليه الحركة اليوم، بعد تسليم ردها للوساطاء في مصر.

وقال المصدر لـ" الشروق " إن الاتفاق يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا، عبر معبر رفح البري والمعابر الأخرى بين رفح وإسرائيل.

وأضاف أن المقترح يتضمن أيضا يتضمن ادخال مواد الإيواء، والخيام دون شروط تحدد أماكن نشرها.

وأوضح القيادي بالحركة أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 1700 أسير، بينهم 1500 من قطاع غزة، و200 أسير من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، مقابل إطلاق حماس سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا.

كما يتضمن الاتفاق إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة الـ 60 يوما.

وأكد في الوقت ذاته أن موافقة الحركة لاتعني إتمام الاتفاق، وأن الأمر يتوقف في الوقت الحالي على حكومة الاحتلال بعد موافقة حماس دون شروط.

ووفقا للقيادي بالحركة، فإن الاتفاق يتضمن تعديل خطوط الانسحاب، لتصبح 800 متر في المناطق السكنية، بدلا 1500 مترا كانت تقترحها حكومة الاحتلال في الورقة السابقة، و600 مترا كانت تتمسك بها حماس في السابق.

وبحسب المصدر يتضمن الاقتراح توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة وموظفيها، كما يتضمن إدخال معدات ثقيلة لاعادة تأهيل وفتح الطرق، ورفع الأنقاض، وكذلك المعدات اللازمة لتشغيل المخابز.