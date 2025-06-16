وزير الخارجية يستعرض مستجدات الجهود المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار غزة

جرى اتصال هاتفي يوم الاثنين ١٦ يونيو، بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران على المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، استعرض عبد العاطي، مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

وشدد على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مندداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية؛ يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، استناداً لحل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية، أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران سيؤدى إلى «تداعيات بالغة الخطورة» على أمن واستقرار المنطقة.

ولفت إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعياً للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.