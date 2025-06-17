ساندرز يحذر واشنطن من الانجرار إلى حرب نتنياهو على إيران

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حمّل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسئولية تصعيد التوتر بين إسرائيل وإيران وحذر من انجرار الولايات المتحدة إلى الحرب.

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس الاثنين وجّه السيناتور المستقل ساندرز رسالة إلى إدارة دونالد ترامب قال فيها: "يجب ألا تنجرّ الولايات المتحدة عسكريًا أو ماليًا إلى حرب غير قانونية أخرى يشنها نتنياهو".

وأضاف ساندرز، المعروف بمواقفه المناهضة للحروب: "نتنياهو هو من بدأ هذه الحرب من خلال مهاجمته لإيران".

كما أشار إلى أن إسرائيل اغتالت كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي شمخاني، واتهمها بـتعمد إفشال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا ساندرز إدارة ترامب إلى عدم تقديم المزيد من الدعم لحكومة نتنياهو.

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.