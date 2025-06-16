جيش الاحتلال يعلن اغتيال 4 من مسئولي الاستخبارات في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اغتيال 4 مسئولي استخبارات في إيران، من بينهم رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ونائبه.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو أمس الأحد، بتوجيه استخباري دقيق في منطقة طهران على مبنى تواجد داخله عدد من المسئولين في أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام الإيراني"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "في الغارة تم القضاء على رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري ونائبه إلى جانب رئيس هيئة استخبارات فيلق القدس ونائبه".

وزعم أن "هؤلاء المسئولون الأربعة لعبوا دورا مركزيا في بلورة تقييم الوضع في ايران وفي التخطيط لأنشطة إرهابية ضد إسرائيل والغرب ودول المنطقة"، بحسب تعبيره.