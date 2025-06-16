أردوغان يؤكد استعداد تركيا للاضطلاع بدور لإنهاء الصراع الإسرائيلي الإيراني فورا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، جرى خلال بحث الصراع بين إسرائيل وإيران، والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، مساء الاثنين، أكد أردوغان، خلال الاتصال، أنه أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من القادة بشأن التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وشدد على أن تركيا مستعدة للاضطلاع بدور ميسّر لإنهاء هذا الصراع فورًا، والعمل على استئناف المفاوضات النووية في أقرب وقت ممكن.

ولفت الانتباه إلى الأهمية التي توليها تركيا للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

أجرى رئيس الجمهورية، السيد رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني، السيد مسعود بزشكيان، جرى خلال بحث الصراع بين إسرائيل وإيران، والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. — الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) June 16, 2025

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.