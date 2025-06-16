حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 184 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 68 شهيدًا و182 إصابة.

وأعلنت ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و432 شهيدًا، و128 ألفًا و923 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5139 شهيدًا، و16 ألفًا و882 إصابة.

وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 38 شهيدًا، وأكثر من 182 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 338 شهيدًا وأكثر من 2831 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.