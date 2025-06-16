الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد بلاده عن الصراعات التي لا شأن له بها

شدد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الاثنين، على "دقة الوضع في المنطقة"، منوها بمواقف الفعاليات اللبنانية كافة؛ للمحافظة على الاستقرار في البلاد.

وشدد عون، خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني انعقدت في قصر بعبدا، على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن الصراعات التي لا شأن له بها"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله، "ألا يؤثر الوضع الإقليمي على الفرص المتاحة أمام لبنان".

تأتي تصريحات عون في حين تشهد المنطقة واحدة من أخطر موجات التصعيد منذ سنوات، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وما أعقبها من ردود إيرانية شملت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه مدن إسرائيلية، بينها تل أبيب.