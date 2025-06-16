مجموعة الأهلي - روكي وإستيفاو يقودان تشكيل بالميراس أمام بورتو

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أعلن أبيل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة بورتو البرتغالي، لحساب منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي بالميراس البرازيلي فريق بورتو البرتغالي في الواحدة فجر اليوم الإثنين، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل فريق بالميراس لمباراة بورتو على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويفرتون دا سيلفا

خط الدفاع: موريلو سيركويرا - جوستافو جوميز - أوجستين جياي

خط الوسط: خواكين بيركيز - دومينجويز مورينو - ريتشارد ريوس - فيليبي أندرسون

خط الهجوم: ماوريسيو - فيتور روكي - إستيفاو ويليان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بالميراس كلًا من: ماركوس روشا - برونو فوكس - فانديرلان - باولينيو - مايكي روتشا - ميكائيل - مارسيلو لومبا - فاكوندو توريس - رافائيل فيجا - لوكاس إيفانجيليستا - لويجي - إميليانو مارتينيز - ثايلس - آلان - خوسيه مانويل لوبيز.

ويتواجد نادي بالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.