مفوض أممي يحث قادة العالم على الضغط على إسرائيل وحماس لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نداءً عاجلا إلى حكومات العالم للتحرك في ضوء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال "تورك"، خلال افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين: "على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، ويجب على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق".

وأكد تورك، أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.

ووجه تورك، انتقادات حادة للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، قائلا إن وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها.

وندد بما وصفه بـ"الخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية" الصادر عن مسئولين إسرائيليين.

كما انتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي لا يزال ساريا منذ شهر مارس.

ودعا تورك، إلى فتح تحقيق في الوفيات المرتبطة بجهود توزيع المواد الغذائية التي تنسقها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة.