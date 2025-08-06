 البنك المركزي: ارتفاع متوسط النمو الحقيقي لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 12.6% في الربع الثاني - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي: ارتفاع متوسط النمو الحقيقي لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 12.6% في الربع الثاني


نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:39 م

قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية استمر في التصاعد، حيث بلغ 12.6% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط قدره 10.1% في الربع الأول ، مرجعا ذلك إلى زيادة مساهمة كل من قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي في ظل انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

أوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم ، الأربعاء ، أنه فيما يتعلق بمعدل نمو قطاع الأعمال الخاص، فقد استمر النمو الحقيقي للقروض الممنوحة له في مساره الصعودي ليسجل متوسطا قدره 15% في الربع الثاني من 2025 ، مقارنة بمتوسطه البالغ 13% في الربع الأول ، وهو ما يرجع إلى ارتفاع المساهمة الموجبة لقطاعي الخدمات والتجارة، حيث تحولت مساهمة الأخير إلى مستوى موجب للمرة الأولى منذ الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب المركزي ، فإن ذلك يتسق مع تقديرات الآنية ، والتي تشير إلى التعافي المستمر للنشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2025 ، موضحا أنه على الرغم من أن مساهمة القطاع الصناعي في معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية شهدت انخفاضا في الربع الثاني من 2025 ، فإنها لا تزال عند مستويات موجبة، بما يتوافق مع مؤشراتها الأولية.

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