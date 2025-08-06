وزير الخارجية يجري اتصالان مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

جرى اتصالان هاتفيان بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع كل من عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الأربعاء، تأتى الاتصالات في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر، والدفع بالحلول السلمية، واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمى.

وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.