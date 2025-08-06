التعليم: إعادة توزيع المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي

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أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بإعادة توزيع المعلمين وذلك تحقيقا للرضا الوظيفي للمعلمين.

وأضافت أنه يتم إعادة التوزيع وفقا للتالي:

- المعلمون المعينون منذ سنوات والذين قاموا بسد العجز خارج إدراتهم التعليمية إلى إداراتهم الأصلية وفي حالة وجود زيادة بها يتم التوزيع إلى أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامتهم جنب رغباتهم.

- المعلمون المساعدون ضمن المسابقة 30 ألف معلم (المرحلة الأولى) إلى أقرب إدارة تعليمية بها عجز المحل إقامتهم.

- المرحلة الثانية لأقرب إدارة تعليمية بها عجز.

- يتم سد العجز بالمرحلة الثالثة والرابعة.