التعليم: إعادة توزيع المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بإعادة توزيع المعلمين وذلك تحقيقا للرضا الوظيفي للمعلمين.
وأضافت أنه يتم إعادة التوزيع وفقا للتالي:
- المعلمون المعينون منذ سنوات والذين قاموا بسد العجز خارج إدراتهم التعليمية إلى إداراتهم الأصلية وفي حالة وجود زيادة بها يتم التوزيع إلى أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامتهم جنب رغباتهم.
- المعلمون المساعدون ضمن المسابقة 30 ألف معلم (المرحلة الأولى) إلى أقرب إدارة تعليمية بها عجز المحل إقامتهم.
- المرحلة الثانية لأقرب إدارة تعليمية بها عجز.
- يتم سد العجز بالمرحلة الثالثة والرابعة.