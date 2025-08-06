 التعليم: إعادة توزيع المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

التعليم: إعادة توزيع المعلمين لتحقيق الرضا الوظيفي

نيفين أشرف:
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 12:44 م

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بإعادة توزيع المعلمين وذلك تحقيقا للرضا الوظيفي للمعلمين.

وأضافت أنه يتم إعادة التوزيع وفقا للتالي:

- المعلمون المعينون منذ سنوات والذين قاموا بسد العجز خارج إدراتهم التعليمية إلى إداراتهم الأصلية وفي حالة وجود زيادة بها يتم التوزيع إلى أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامتهم جنب رغباتهم.

- المعلمون المساعدون ضمن المسابقة 30 ألف معلم (المرحلة الأولى) إلى أقرب إدارة تعليمية بها عجز المحل إقامتهم.

- المرحلة الثانية لأقرب إدارة تعليمية بها عجز.

- يتم سد العجز بالمرحلة الثالثة والرابعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك