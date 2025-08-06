وزير النفط العراقي: قرب استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان

ألمح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الأربعاء، إلى قرب استئناف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال وزير النفط، للصحفيين، خلال زيارته منشآت شركة نفط كركوك، إن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان "أبلغتنا إن إنتاج النفط الخام في حقول الإقليم حاليا وصل إلى 130الف برميل يوميا منها 50 ألف برميل للاستهلاك الداخلي وتشغيل مصاف التكرير الداخلية وسيتم استلام 80 ألف برميل يوميا وتجميعها في الخزانات ليتم تصديرها من خلال ميناء جيهان التركي".

وذكر أن عملية ضخ النفط الخام من حقول الإقليم بحاجة إلى خزين نفطي وسيتم تجميع النفط في الخزانات ويتم ضخها بشكل تعاقبي خلال الأنبوب العراقي – التركي.

وأشار إلى أن الكمية المتفق عليها بشكل أولي هي 230 ألف برميل يوميا لكن حرصاً من الحكومة الاتحادية لاستئناف التصدير بشكل عاجل سيتم استلام الكميات المتوفرة حاليا من خلال إنتاج حقول المختلفة خاصة أن بعض الحقول تعرضت إلى هجمات تسببت في تقليص الإنتاج في بعض الحقول، فضلا عن عزوف بعض الشركات عن العمل في هذه الحقول تخوفاً من أي حادث.

وأوضح: "سوف نبدأ عملية استلام النفط وضخه باتجاه جيهان، وهذا سيشجع الشركات الأخرى إلى العودة وتشغيل هذه الحقول بهدف تصدير النفط".

كما لفت إلى أن اتفاقية تصدير النفط الخام من العراق عبر منظومة الأنابيب العراقية - التركية ستبقى نافذة مع تركيا لغاية شهر يوليو عام 2026 وخلال هذه الفترة سوف يتم الاتفاق على اتفاقية أخرى بهدف تفعيل العمل.