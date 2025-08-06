الدفاع الإسرائيلية: نعالج نحو 80 ألف عسكري مصاب

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من بين المصابين 26 ألف عسكري يعانون اضطرابات نفسية

يعالج قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، حاليا نحو 80 ألف عسكري، بينهم 26 ألفا يعانون اضطرابات نفسية، وفق إعلام عبري الأربعاء.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قسم إعادة التأهيل بالوزارة، أنه يقدم خدمات العلاج لحوالي 80 ألف مصاب ومصابة من عناصر الجيش.

القسم أضاف أن نحو 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية، فيما يشكل اضطراب ما بعد الصدمة أكثر من 33 بالمئة من المصابين.

وتابع أنه يخصص أكثر من نصف ميزانيته السنوية، أي حوالي 4.2 مليارات شيكل (نحو 1.2 مليار دولار)، لخدمات مقدمة لمرضى القسم.

وشدد قسم إعادة التأهيل على أن عدد المصابين وتفشي الانتحار بين العسكريين يمثلان "تحديا وطنيا كبيرا".

وجاءت إفادة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع تعليقا على احتجاج عسكريين قدامى من الجيش أمام مقر القسم بمدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب.

وقالت الصحيفة إن 6 عسكريين قدامى نصبوا خيمة ويمكثون بها منذ نحو أسبوعين، للمطالبة بالعلاج وللتحذير من أنهم ربما يكونوا "التالين" في طابور المنتحرين من عناصر الجيش.

ونشرت صورا لعدد من المحتجين وهم يقفون أمام مقر قسم إعادة التأهيل، ويحملون لافتات تطالب بالعدالة في العلاج، ومحاولة مساواتهم بغيرهم من المصابين.

الصحيفة أفادت بارتفاع عدد المنتحرين بين عسكريي الاحتياط إلى 16 منذ بداية العام الجاري.

وكشفت تحقيق للجيش الأحد الماضي أن معظم حالات الانتحار ناجمة عن ظروف قاسية تعرض لها عسكريون أثناء الحرب بغزة.

والاثنين، قالت هيئة البث العبرية: "في عام 2024 انتحر 21 جنديا، وفي 2023 انتحر 17 جنديا" بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وتابعت: "ومنذ بداية الحرب، تم تشخيص ما يقرب من 3770 جنديا باضطراب ما بعد الصدمة".