بعثة الأهلي تصل نيوجيرسي استعدادا لمواجهة بالميراس

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء يوم الخميس القادم، على ملعب ميتلايف في نيويورك، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

وكان النادي الأهلي قد تعادل سلبيًا مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح أمس الأحد، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.