سقوط مصابين في كييف بعد هجوم مسيرات روسية

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قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن عدة أشخاص أصيبوا خلال الليل في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها خلال هجمات متجددة بطائرات مسيرة.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تيليجرام، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، وخرجت امرأة في وقت لاحق بعد تلقي العلاج.

وأشارت الإدارة العسكرية في كييف إلى أن المصاب الآخر، وهو رجل، 21 عاما، أصيب بجروح خطيرة. وتسببت هجمات المسيرات في أضرار بمباني سكنية.

ووقعت هجمات في المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف. وأفادت معلومات أولية بإصابة شخص واحد، وتم الإبلاغ عن أضرار لحقت ببعض المباني السكنية ومرآب وسيارة.

كما تم الإبلاغ عن تضرر ممتلكات في منطقتي تشيركاسي وزابوريجيا.

كما اندلع حريق في مبنى صناعي في زابوريجيا، حسبما كتب الحاكم العسكري إيفان فيدوروف، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير أوكرانية بأن روسيا أطلقت نحو 140 طائرة مسيرة قتالية وخداعية خلال الليل، تم اعتراض 125 منها من جانب سلاح الجو الأوكراني.