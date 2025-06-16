القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني: سنواصل مهمتنا حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، إن طهران ستواصل مهمتها حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الاثنين: «حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيلية، فسنواصل مهمتنا حتى النهاية».

وذكر أن الخسائر الإسرائيلية جراء الهجمات الإيرانية «أكثر مما يُعلن عنه»، مشيرًا إلى تدمير مبنى يضم 70 إسرائيليًا بالكامل.

🟥 قائد حرس الثورة العميد محمد باكبور:



حتى لو توقفت الهجمات الإسرائيــ...لية فسنواصل مهمتنا حتى النهاية#ايران — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) June 16, 2025

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.