إزالة 7 حالات تعد على الأراضي ضمن الموجة 26 في الشرقية

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 3 حالات تعدي على مساحة 5490 مترا و4 حالات تعدي على مساحة 8 قراريط و18 سهما على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.