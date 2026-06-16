تعليم كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الثانوية العامة

رفعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس؛ استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026، في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص المحافظة على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأكدت المديرية أن الاستعدادات تجري على قدم وساق داخل مختلف القطاعات التعليمية، حيث تم الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة، مع مراجعة أعمال الصيانة والنظافة داخل المدارس المخصصة كلجان امتحانية، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية بها.

وأشار مسئولو التعليم بكفر الشيخ إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين المديرية وكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما في ذلك مديريات الأمن والصحة والإسعاف والكهرباء والوحدات المحلية، بهدف توفير بيئة آمنة ومستقرة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

وتضمنت خطة الاستعداد تكثيف المتابعات الميدانية على اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، للتأكد من الالتزام بكل الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومراجعة جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية التي ستتولى متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أي معوقات والعمل على حلها بشكل فوري.

كما تم الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتوفير سبل الإقامة المناسبة بها، بما يضمن أداء مهامهم في أفضل الظروف الممكنة، مع توفير وسائل الراحة والخدمات الأساسية اللازمة طوال فترة الامتحانات.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية غير مصرح بها داخل اللجان، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المنظمة، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار دعم الطلاب نفسيا وأكاديميا، واصلت الإدارات التعليمية تنفيذ المراجعات النهائية المجانية بمختلف المواد الدراسية، بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين، بهدف مساعدة الطلاب على استيعاب المناهج الدراسية والإجابة عن استفساراتهم قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

وأكد عدد من أولياء الأمور والطلاب أهمية هذه الاستعدادات المكثفة، مشيرين إلى أنها تسهم في توفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج، خاصة مع ما تمثله الثانوية العامة من مرحلة تعليمية مهمة في مستقبل الطلاب الأكاديمي.