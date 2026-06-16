فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

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تتوقع مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا استمرار تراجع سوق السيارات في الصين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مشيرة إلى أنها لا تتوقع تعافي المبيعات التي تعاني من التراجع بالفعل.

وقالت المجموعة في العاصمة الصينية بكين إن سوق السيارات في الصين تعاني من ضغوط متزايدة.

وتتوقع المجموعة الألمانية تراجع سوق السيارات الجديدة في الصين بشكل عام إلى أقل من 21 مليون سيارة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أنها ستعدل خططها وفقا لهذه التقديرات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

جاءت تعليقات فولكس فاجن بعد إعلان اتحاد سيارات الركوب الصيني تراجع مبيعات السيارات خلال أول 5 شهور من العام الحالي بنسبة 5ر19% سنويا.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى تغيير سياسات الدعم والضرائب وارتفاع أسعار الوقود المنافسة السعرية المستمرة كعوامل مؤثرة على ثقة العملاء والطلب بشكل عام.

ورغم ظروف السوق الصعبة قالت فولكس فاجن إن سوق السيارات الكهربائية في الصين تواصل نموها باطراد.

وقالت فولكس فاجن إن تعديل استراتيجيتها والتركيز القوي على إنتاج السيارات الكهربائية والهجين جعلها في وضع جيد لمواجهة الرياح المعاكسة في السوق.