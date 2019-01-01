مصادر: أغلبية البرلمان الأوروبي تصوت لصالح تعيين الألمانية فون دير لاين رئيسة للمفوضية

ذكرت مصادر في البرلمان الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الثلاثاء، أن الألمانية أورزولا فون دير لاين حصلت على الأغلبية اللازمة لتعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

بذلك يمكن للسياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي أن تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل خلفا لـ جان-كلود يونكر.

وظلت فون دير لاين تكافح حتى اللحظة الأخيرة من التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي مساء اليوم، من أجل الحصول على أصوات وكانت قد أدلت بخطاب ترويجي قبل ظهر اليوم أمام البرلمان.

وقطعت فون دير لاين وعودًا كبيرة تتعلق بالحياد المناخي ودعم الجانب الاجتماعي في أوروبا ودعم الوحدة الأوروبية.

ويمكن لفون دير لاين بحكم منصبها الجديد أن تشارك في تحديد السياسات والأولويات الأوروبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وستترأس فون دير لاين أكثر من 30 ألف شخص يعملون في المفوضية المسؤولة عن طرح مقترحات القوانين ومراقبة الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها تشارك في تحديد روتين الحياة اليومية لأكثر من 500 مليون أوروبي.