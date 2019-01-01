شكري: مصر تدعم خيارات الشعب السوداني

قال وزير الخارجية سامح شكري، أنه أكد خلال المشاورات مع نظيره الفنلندي على أهمية تضافر كافة الجهود من جانب جميع الدول الإقليمية ودول الجوار، والاتحاد الأوروبي بما لديه من قدرات على مساعدة الشعب السوداني للوصول إلى تفاهم وتواصل خلال المرحلة الانتقالية وفقا لإرادة الشعب السوداني.

وأضاف شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فنلندا، أن الشعب السوداني الذى له من القدرة والإمكانات بأن يضطلع بهذه المهمة بشكل يحقق الاستقرار ومصالح السودانيين، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، للحفاظ على الاستقرار وتوفير الخدمات للشعب السوداني ، وبما يضمن "الانتقال السلس" للمراحل القادمة، ويدفع بالسودان إلى بر الأمان.

ونوه شكري بالجهود التي تبدلها مصر في هذا الصدد ودعمها خيارات الشعب السوداني، لما للعلاقات بين البلدين من خصوصية تاريخية، لافتا إلى مصر وفي إطار رئاستها للاتحاد الأفريقي وما تتمتع به من علاقات مع السودان، تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد القمة التشاورية بين دول الجوار بالقاهرة في وقت مبكر من التطورات التي يشهدها السودان لتقييم تطورات الأوضاع، حيث تم خلالها وضع البيان الذي حدد الإطار والعناصر التي يجب أن تحكم الحوار من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم تدخل الأطراف الخارجية في هذه المرحلة الدقيقة للتطورات في السودان.

وأوضح أنه كان هناك أيضا الاحتماع الوزاري "اللاحق " الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا ) لدول الجوار، لتقييم الأوضاع، مؤكدا الاستمرار في التشاور مع "الأشقاء" في إطار "ترويكا " وباقي أعضاء الاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

ونوه وزير الخارجية - في ختام المؤتمر الصحفي مع نظيره الفنلندي- إلى أن مفوضية الاتحاد الأفريقى تلعب أيضا دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين "الأشقاء" في السودان لتحقيق الاستقرار .

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