تولى تيتو جارسيا سان خوان، المدرب العام في الجهاز الفني للمنتخب الوطني السابق بقيادة خافيير أجيري منصبًا جديدًا بعد الرحيل عن تدريب الفراعنة.

وأعلن نادي سان فيرناندو الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني تولي سان فيرناندو مهمة المدير الفني للفريق الأول بدايةً من الموسم المقبل خلفًا لمواطنه خوسيه هيريرا.

وذكر نادي سان فيرناندو عبر موقعه بيانًا رسميًا جاء فيه :"توصل نادي سان فرناندو ديبورتيفو والمدرب خوسيه أنجيل جارسيا سان خوان 'تيتو' إلى اتفاق حتى يكون المدرب ذو الـ 45 عامًا مسؤولاً عن إدارة الفريق الأول".

وسبق للإسباني تيتو جارسيا وأن شغل مناصب في الأجهزة الفنية لفرق بينيكارلو، وراسينج بينيكارلو، وبوريول، وفياريال 'C'، وفيناروس، ورابيتينكا، وليجيروس إنتر الفنلندي، وإس دي فورمينتيرا، قبل أن يشغل منصب المدرب العام في جهاز المكسيكي خافيير أجيري مع الفراعنة.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليًا في مصر من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، وهو ما تبعه أقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب بالكامل.