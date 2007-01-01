التقى أحمد مراد مساء أمس الأربعاء مع قرائه في لقاء حي عبر صفحة دار الشروق على فيسبوك، وأجاب مراد على أسئلة كثيرة عن رواياته وأفلامه، واجتذب اللقاء مئات المتابعين وتلقى آلاف التعليقات.

وقال مراد عن روايته الجديدة "لوكاندة بير الوطاويط" إنه استغرق في تأليفها أكثر من عامين، وأنه انتهى من المراجعة النهائية للرواية تمهيدا لصدورها قريبا.

وردا على سؤال عن عنوان الرواية أجاب أنه مستمد من منطقة "بير الوطاويط" الموجودة في حي السيدة زينب الذي نشأ فيه مراد، حيث تدور أحداث الرواية.



وكانت دار الشروق قد تلقت رسالة أمس 14 يوليو من دار نشر جديدة نشرت 9 إصدارات من الكتب المصورة، تطلب فيها بحث إمكانية تغيير العنوان لأن لديها مشروع نشر مستقبلي بعنوان فيه تشابه.

وردت دار الشروق على هذه الرسالة فور تلقيها، وأوضحت أن الرواية تحت الطبع الآن. والجدير بالذكر أن الرواية ستصدر خلال أيام قبل عيد الأضحى.

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