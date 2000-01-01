تقرير أممي: جائحة كورونا تهدد ما تحقق من نجاح في معالجة الفقر

أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن وباء فيروس كورونا يهدد بدفع مستويات الفقر إلى ما يصل إلى 10 سنوات إلى الوراء.

وفقًا للبيانات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، كان يتم إحراز تقدم في معالجة الأبعاد المتعددة للفقر قبل تفشي فيروس كورونا

وبين عامي 2000 و2019، قامت 65 دولة من بين 75 دولة تمت دراستها بخفض مستويات الفقر بها بشكل كبير ، وكانت سيراليون والهند والصين من بين الدول التي شهدت خروج معظم السكان من دائرة الفقر.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أخيم شتاينر ، في إصدار التقرير: "لقد غيّر كوفيد -19 كل شيء. ومع ضربته الثلاثية للصحة والتعليم والدخل ، والعديد من الجوانب الأخرى في حياة البشر، فإنه يهدد بعكس اتجاه التنمية البشرية العالمية الشاملة". واضاف "الجائحة تدفع ايضا عدة ملايين مرة أخرى إلى دائرة الفقر متعدد الابعاد".

في حين لاتتوفر بيانات بعد بشأن ارتفاع مستوى الفقر بعد الوباء ، إلا أن التوقعات، التي تستند إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية وقلة عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس بسبب الأزمة، تشير إلى أن مستويات الفقر يمكن أن ترجع إلى ما بين ثماني وعشر سنوات إلى الوراء ، وفقًا للتقرير.

وقالت سابيناالكاير مديرة مبادرة اكسفورد في بيان صحفي، إن البيانات التي سبقت الوباء" كانت رسالة أمل".