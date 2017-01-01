بريطانيا تتهم روسيا بمحاولة سرقة بيانات عن لقاح ضد كورونا

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اتهمت بريطانيا وحلفاؤها، اليوم الخميس، أجهزة المخابرات الروسية بمحاولة سرقة معلومات عن تطوير لقاحات ضد "كوفيد 19" من خلال "هجمات إلكترونية غير مسؤولة".

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني الذي تديره الحكومة إن مجموعة تعرف باسم "أيه بي تي 29 "ويطلق عليها ايضا "كوزي بير "استهدفت منظمات تقوم بتطوير لقاحات في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

وأضاف المركز أن من المرجح تنفيذ الهجمات الالكترونية بنية سرقة المعلومات والملكية الفكرية المتعلقة بتطوير لقاحات ضد كوفيد 19 والتجارب الخاصة بها.

وأوضح أن قراصنة مجموعة ايه بي تي 29 يعملون من المؤكد تقريبا كجزء من أجهزة الاستخبارات الروسية .

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان "من غير المقبول تماما أن تستهدف المخابرات الروسية أولئك الذين يعملون لمحاربة وباء الفيروس التاجي."

وأضاف أنه بينما يواصل اخرون السعي لتحقيق مصالحهم الذاتية بسلوك متهور، فان المملكة المتحدة وحلفاءها سوف يواصلون العمل بجد للتوصل إلى لقاح وحماية صحة العالم. وتابع " المملكة المتحدة سوف تواصل التصدي لمثل هذه الهجمات الالكترونية مع الحلفاء لمحاسبة مرتكبيها.