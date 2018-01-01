بالمجان: قافلة بيطرية علاجية بقرية «سماتاى» بقطور

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الخدمات البيطرية بالمجان في القرى التي لا تتوافر بها وحدات بيطرية، مؤكدا استمرار هذه القوافل على مستوى مراكز المحافظة.

في هذا السياق، نظمت مديرية الطب البيطري بالغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية قافلة علاجية بيطرية بالمجان بقرية سماتاي مركز قطور، تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

أفاد الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ، أنه تم فحص الحيوانات بمشاركة تخبة من أطباء المديريه وإدارة قطور برئاسته ومتابعه مدير إدارة قطور.

أسفرت القافلة عن علاج عدد 45 من الجاموس و 77 من الأبقار و 89 من الأغنام والماعز و 950 من الدواجن والطيور و10 من الدواب ، الي جانب رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، كما تم سحب عدد 27 عينه دم لفحصها ضد مرض الإجهاض المعدى البروسيلا.