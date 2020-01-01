حسام زكي يؤيد الربط بين اجتماع تركيا وإثيوبيا اليوم بما يحدث في مفاوضات سد النهضة

أيد السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، ربط اجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، مع مولاتو تيشومي فيرتو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، بما يحدث في مفاوضات سد النهضة، قائلًا إن «الربط بشكل مشروع وواضح».

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه كدبلوماسي عليه معرفة الذي تم بين الطرفين وفحوى الحديث، والاتجاهات التي حدث فيها الحوار والنقاش، فضلًا عن وجود اتفاقات بين الطرفين.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، مع مولاتو تيشومي فيرتو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد على، عددا من الملفات في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين تركيا وإثيوبيا، إضافة للتطورات الإقليمية وعلى رأسها موضوع سد النهضة.