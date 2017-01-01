أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و129 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 335.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 994 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 47 ألفًا و412.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 585 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.