ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية لسهولة امتحان النحو

أدى طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي، امتحان مادة النحو، اليوم الخميس.



ويؤدي بعد غد السبت، طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحان مادة التاريخ، وطلاب معهد العلوم الإسلامية، امتحان مادة الاقتصاد.



وأكدت عدة صفحات غير رسمية لطلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن امتحان النحو كان متوقعًا، وخلى من أية أسئلة معقدة، وجاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط وموافق للمنهج، فيما لم تتلق غرفة عمليات متابعة الامتحانات أية شكاوي.



وبدأت الامتحانات في 21 يونيو لطلاب القسم العلمي، و22 يونيو لباقي الأقسام، وتنتهي في 25 يوليو لقسم العلوم الإسلامية والقسم الأدبي، وفي 6 أغسطس للقسم العلمي.



يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 - 2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.



والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.



وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.