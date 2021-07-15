 الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لإجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول منشأ كورونا - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة للصين لإجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:05 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:05 م
اقترحت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إجراء مرحلة ثانية من الدراسات في منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين.

وقالت إن المرحلة الثانية تشمل مراجعة للمختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد-19 في الصين يعرقل التحقيقات.

وأضاف في تصريحات نشرتها المنظمة إن العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان.

وقال إن العمل سيتطلب أيضا "مراجعة للمختبرات ذات الصلة والمؤسسات البحثية التي تعمل في المنطقة التي ظهرت فيها أول حالات إصابة بين البشر بالمرض في ديسمبر 2019".

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصين، التي قاومت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين لتقصي الأمر، أبدت اعتراضها خلال جلسة محادثات مغلقة وقالت "هذه الخطة لا تشكل أساسا لدراسات مستقبلية".

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