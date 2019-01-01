 اعتماد 5 مدارس جديدة بالوادى الجديد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم - بوابة الشروق
الجمعة 16 يوليه 2021 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

اعتماد 5 مدارس جديدة بالوادى الجديد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب - عمرو بحر
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 12:34 م
أكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن إجمالى نسبة المدارس التى تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بلغ نحو 30% والتى تعد النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور جمال أن إجمالى المدارس المعتمدة بجميع الادارات التعليمية بلع 110 مدرسة منها 20 مدرسة تم إعتمادها العام الحالى 2020_ 2021 ، وفي انتظار نتائج 26 مدرسة تم مراجعتها وتقييمها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

وقال، انه تم اعتماد 5 مدارس مؤخرا بإدارة الخارجة التعليمية وهم مدرسة الخارجة الثانوية للبنات و٢٥ يناير الإبتدائية و٢٥ يناير الإعدادية ، وفي إدارة الداخلة التعليمية تم اعتماد مدرسة القلمون الابتدائية ، مدرسة عين القضا الابتدائية .
مشيرا الى اننا نعمل وبكل قوة من أجل التطوير و الإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها .

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك