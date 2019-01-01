اعتماد 5 مدارس جديدة بالوادى الجديد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أكد الدكتور جمال حسن ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن إجمالى نسبة المدارس التى تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بلغ نحو 30% والتى تعد النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية.



وأوضح الدكتور جمال أن إجمالى المدارس المعتمدة بجميع الادارات التعليمية بلع 110 مدرسة منها 20 مدرسة تم إعتمادها العام الحالى 2020_ 2021 ، وفي انتظار نتائج 26 مدرسة تم مراجعتها وتقييمها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .



وقال، انه تم اعتماد 5 مدارس مؤخرا بإدارة الخارجة التعليمية وهم مدرسة الخارجة الثانوية للبنات و٢٥ يناير الإبتدائية و٢٥ يناير الإعدادية ، وفي إدارة الداخلة التعليمية تم اعتماد مدرسة القلمون الابتدائية ، مدرسة عين القضا الابتدائية .

مشيرا الى اننا نعمل وبكل قوة من أجل التطوير و الإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها .