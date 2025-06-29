وزيرة التنمية المحلية تشارك بجلسة النواب لمناقشة اتفاقية إنشاء مركز محاكاة للتدريب وبناء القدرات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر"، الممول بمنحة قيمتها 7 ملايين و418 ألفا، و418 دولار بين حكومة مصر وجمهورية كوريا.

وشهدت الجلسة استعراض تفاصيل الاتفاقية، والتي يلتزم فيها الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

كما ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقاً للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري.

فيما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع والذي سيكون موقعه مركز تدريب الإدارة المحلية بسقارة، وكذا موقع شبرامنت، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار، وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026.

ومن المقرر أن يسهم المشروع في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات.

كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتقر الاتفاقية إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل التكنولوجيا الكورية بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة من العاملين بالمنظومة من منتسبي الوحدات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير المواد مما يعظم من القيمة المضافة لأصول المنظومة على أرض المحافظات المصرية".

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، مشيرة إلى حرصها على الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الادارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في بعض الدول بالخارج.

ورحب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وتخدم رفع كفاءة العنصر البشري بالإدارة المحلية وفي ختام الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الاتفاقية.