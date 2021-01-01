الولايات المتحدة والإمارات تبحثان سبل التعاون لتعزيز السلام في الشرق الأوسط

بحثت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة العمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ،في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان بحثت مع مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش خلال اجتماعهما في واشنطن المسائل الاستراتيجية والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وتطرق الجانبان إلى الأولويات الأخرى في مجال التعاون الثنائي، بما فيها رئاسة الإمارات في مجلس الأمن الدولي في عامي 2022-2023 والشراكة الثنائية لبناء مستقبل آمن ومزدهر.