تايلاند تسجل 9 آلاف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 آلاف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 67 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و99 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 381 ألفا و907 إصابات، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 615 حالة بين نزلاء السجون.