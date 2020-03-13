 باكستان تسجل 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 9:21 ص

سجلت باكستان 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 983 ألفا و719 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و720 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 917 ألفا و329 حالة، بعدما تماثلت 956 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 43 ألفا و670 حالة.


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