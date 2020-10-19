75 موهبة فنية أول دفعة من مركز تنمية المواهب ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة هاني كمال، تخريج الدفعة الأولى من مواهب مركز تنمية المواهب ببورسعيد، بحضور أمل عبدالله رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، ومدير عام الإدارة العامة للمواهب المواهب والمشرف العام علي مراكز تنمية المواهب، ومدير عام الثقافة ببورسعيد، ومدير مركز المواهب ببورسيعد.

واعتمد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، تخرج أول دفعة في مجال الموسيقى، وتتكون من 20 موهوبًا في العزف علي الكمان والطبلة والأورج، كما تم تخريج 35 موهوبًا في فريق الكورال بقياده المدرب محمد نصر، وقدموا عرضًا فنيًا تضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والدينية والأغاني التراثية القديمة، أما في مجال الأداء الحركي فقد تم تخريج 20 موهوبًا، وقدموا استعراضًا بمصاحبة فريق العزف، حيث تم تدريبهم على الرقص الشعبي والرقص الحديث والتعبير الحركي والرقص الاستعراضي بقيادة المدرب محمد العشري.

وعلى هامش الاحتفالية تفقد الحضور أنشطة المرك، حيث تم مشاهدة تدريبات البالية للمدربة سالي عسل والمدرب إبراهيم جمال، والاستماع لبعض المواهب بنادي أدب الطفل تحت إشراف الشاعر محمد عبدالرؤوف، بالإضافة لمشاهدة المبدعين في مجال الفنون التشكيلية للمدرب عبد الرحمن مجدي.

يأتي مشروع مركز تنمية المواهب في بورسعيد انطلاقا من اهتمام إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالبحث عن المواهب في مختلف المجالات والعمل على رعايتها وتنميتها.