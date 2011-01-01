ارتفاع جديد لأسعار القصدير بسبب أزمة الطاقة في الصين

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سجلت أسعار معدن القصدير رقما قياسيا جديدا مع ارتفاعها اليوم الجمعة في ظل تزايد الطلب واضطراب الإمدادات.

وارتفع سعر المعدن الذي يستخدم في صناعة الإلكترونيات واللحام بنسبة 9ر1% إلى 33745 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن ليكسر الرقم القياسي السابق له وكان 66ر3 ألف دولار للطن في 2011.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر القصدير ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 66% وذلك بعد تراجعها المستمر والحاد خلال 2020 على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعاني أسواق القصدير من أزمة حادة في ظل زيادة الطلب مع تعافي الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تتراجع فيه الإمدادات نتيجة اضطراب حركة الشحن والمشكلات التي تواجه الإنتاج في العديد من الدول الآسيوية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تضرر الإنتاج بشدة في جنوب الصين بسبب انقطاعات التيار الكهربائية بهدف تخفيف الأحمال نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء وضعف الإنتاج في ظل موجة الحر الشديد التي تضرب إقليم يونان الصيني.

من ناحية أخرى تباين أداء باقي المعادن حيث تراجع سعر النحاس بنسبة 3ر0% في حين ارتفع سعر النيكل بنسبة 1ر1% في ظل تدهور الإنتاج في إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



