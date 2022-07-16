الزمالك يعبر عقبة المحلة بنجاح ويواصل تصدره للدوري

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا مساء اليوم السبت، على غزل المحلة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

الشوط الأول شهد تألق محمد عواد، حارس الزمالك، بشكل ملحوظ وذلك بعدما منع دخول مرماه أكثر من فرصة محققة للمحلة عن طريق أجويرو وعبده يحيى اللذان شكلا خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين، حيث تلقى إمام عاشور البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء في الدقيقة الرابعة بعد ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وحاول لاعبو المحلة تسجيل الهدف الأول إلا أن دفاع الزمالك كطان بالمرصاد ورفض اهتزاز مرماهم بفضل عواد ومحمود حمدي الونش.

واتيحت الفرصة لمعاذ الحناوي، الذي سدد كرة قوية من على حدود المرمى ولكن أخرجها محمد عواد ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ الزمالك في تعديل أوضاعه حيث نجح في الوصول لمرمى المحلة في أكثر من فرصة عن طريق شيكابالا الذي شارك كبديلا في الشوط الثاني.

ورفض الحكم محمد الصباحي، احتساب ركلة جزاء لصالح عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 69 سجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول من كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق زيزو على رأس أشرف بن شرقي الذي سدد رأسية متقنة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس المرمى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 81 أحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق أشرف بن شرقي بعدما استلم كرة عرضية من محمود شيكابالا من الجبهة اليمنى للفريق الأبيض.

وبهذه النتيجة، يصل الزمالك للنقطة 57 محتلا المركز الأول، فيما توقف رصيد المحلة عند النقطة 26 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الممتاز.