عمرو أديب عن واقعة حارس الاتحاد أحمد يحيى: أنا لو مكانه والله ما ألعب تاني

انفعل الإعلامي عمرو أديب، بسبب واقعة أحمد يحيى حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، الذي غادر مباراة سيراميكا كليوباترا باكيا قبل 15 دقيقة من نهايتها، بعد هتاف جمهور فريقه ضده أثناء التأخر بخماسية نظيفة، علما بأنه خاض المباراة وهو في ظروف إنسانية صعبة نظرا لوفاة شقيقه.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "حادث متوحش وغير أخلاقي وغير رياضي.. دي عملة سودة من جمهور الاتحاد".

وأضاف: "اللي حصل شيء منحط.. الجمهور كان عارف إن الحارس بيلعب وأخوه ميت .. وهو خارج بيبكي قال مش هالعب تاني .. أنا لو مكانه والله ما ألعب تاني ولا أعمل حاجة علشان الجمهور ده تاني".

وتابع: "هو إنتو بتعلبوا على الدوري.. الراجل وهو خارج وبيعيط الجمهور كمل شتيمة فيه وأبوه وأخوه".

وطالب أديب، بمعاقبة جمهور الاتحاد السكندري بشكل قاسي، وعقب: "إزاي نسمح بمهزلة زي كده .. إزاي وصلنا للمرحلة دي".