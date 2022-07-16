استمرار إقبال المواطنين على شواطئ رأس البر: إنقاذ 58 حالة من الغرق

كثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة وليد الشهاوي، جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، نظرا للاقبال الكبير الذي شهدته المدينة خلال هذا الأسبوع.

وقال وليد الشهاوي، إن فرق الانقاذ نجحت في إنقاذ ٥٨ حالة من الغرق، وتسليم ١٢٧ طفلا تائها إلى ذويهم خلال اليوم الجمعة.

وأضاف الشهاوي، أنه تم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و٤ نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب ٣٣ برج إنقاذ، موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات البحرية، ومباني إدارية تقدم جميع الخدمات، وكذلك فرق الإنقاذ المنتشرة بطول الشاطئ منذ بداية النهار حتى غروب الشمس.