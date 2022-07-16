عرضت فضائية «CNN» عربية، مقطع فيديو يرصد لحظة تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، حديثًا عابرًا لدى توجههما إلى منصة التقاط صورة تذكارية على هامش «قمة جدة للأمن والتنمية»، اليوم السبت.

ورافق ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي وتبادلا الحديث خلال هذه اللحظات، قبل أن يلحق بهما قادة مصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.

ورحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.

وأكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.