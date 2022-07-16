طهران تستضيف القمة السابعة للدول الراعية لمباحثات استانا

تستضيف العاصمة الإيرانية طهران يوم الثلاثاء المقبل القمة السابعة لرؤساء جمهورية الدول الثلاث الراعية للسلام السوري بصيغة استانا، وهي إيران وروسيا وتركيا، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

ومن المقرر أن يصل في هذا السياق، الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران بعد غد الاثنين.

يذكر أن القمة الأولى للدول الثلاث عقدت بمنتجع سوتشي الروسي في عام 2017 وذلك عقب المفاوضات التي جرت في مدينة استانا بكازاخستان، بين ممثلي أطراف النزاع السوري لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا.