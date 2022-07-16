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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبيراميدز في اللقاء الذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة، في المقابل يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق.

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل عماد "دونجا" - دودو الجباس.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة و‏أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن ‏وصلاح محسن.

ويجلس على دكة البدلاء: ‏

محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وأليو ديانج وعلي لطفي وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.