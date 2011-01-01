المريخ السوداني يعلن تعيين أسامة نبيه مدربا للفريق

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أعلن نادي المريخ السوداني، مساء السبت، تعاقده مع المدرب أسامة نبيه، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وقال نادي المريخ في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تعاقد نادي المريخ، مساء اليوم السبت، مع المدرب المصري اسامة نبيه لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي هيرون ريكاردو».

وأضاف البيان: «ويمتد عقد نبيه لمدة عام، وسيكون إلى جانبه جهاز فني معاون من مصر يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي».

وأتم البيان: «وتمت اجراءات التوقيع بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور منير نبيل عضو مجلس الادارة نائب رئيس القطاع الرياضي، وهيثم محمد نور المدير العام للنادي».