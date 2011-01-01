المريخ السوداني يعلن تعيين أسامة نبيه مدربا للفريق

أعلن نادي المريخ السوداني، مساء السبت، تعاقده مع المدرب أسامة نبيه، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للبرازيلي هيرون ريكاردو.
وقال نادي المريخ في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تعاقد نادي المريخ، مساء اليوم السبت، مع المدرب المصري اسامة نبيه لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرازيلي هيرون ريكاردو».
وأضاف البيان: «ويمتد عقد نبيه لمدة عام، وسيكون إلى جانبه جهاز فني معاون من مصر يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي».
وأتم البيان: «وتمت اجراءات التوقيع بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور منير نبيل عضو مجلس الادارة نائب رئيس القطاع الرياضي، وهيثم محمد نور المدير العام للنادي».