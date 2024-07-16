أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني ثقته في قدرة هدافه هاري كين على تجاوز خيبة الأمل بعد خسارة المنتخب الإنجليزي في نهائي "يورو 2024" على يد إسبانيا، خلال فترة إجازته وأن يعود إلى النادي وهو مفعم بالثقة.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء: "لقد تحدثنا إلى هاري، الأمر مؤلم حقا، سيحصل على إجازة 3 أسابيع مثل كل اللاعبين، حتى يفصل بعض الشيء".

وكان كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا يأمل في التتويج أخيرا بأول لقب له مع الأسود الثلاثة، لكن هذه الآمال تحطمت على يد الماتادور الإسباني بالخسارة 1-2 في نهائي يورو 2024 الأحد الماضي على الاستاد الأولمبي في برلين، خلال المباراة التي شهدت مشاركة كين في الشوط الثاني.

ووصف كين الهزيمة بأنها "مؤلمة للغاية... وستسبب الألم لفترة طويلة".

وانضم كين إلى بايرن ميونخ العام الماضي قادما من توتنهام وأصبح هداف البوندسليجا لكن النادي البافاري أنهى الموسم دون أن يحصد أي ألقاب للمرة الأولى منذ 2012.

وتنطلق استعدادات بايرن ميونخ للموسم الجديد غدا الأربعاء تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد فينسنت كومباني في غياب جميع اللاعبين الذين شاركوا في كوبا أمريكا ويورو 2024.

وبعد انتهاء فترة الإعداد يخوض النادي البافاري جولة آسيوية بدءا من 31 يوليو الجاري.