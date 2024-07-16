 محافظ كفر الشيخ يأمر برفع مستوى النظافة ورفع كفاءة شوارع منطقة المرور الجديد في بلطيم - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يوليه 2024 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ كفر الشيخ يأمر برفع مستوى النظافة ورفع كفاءة شوارع منطقة المرور الجديد في بلطيم

محمد نصار
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:45 ص

أصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، قرارا برفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتسوية شوارع منطقة المرور الجديد بمدينة بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، ضمن حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف أعمال النظافة، ورفع القمامة بشكل دورى، وإصلاح الأرصفة، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المرور، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وتكاتف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا بتشديد الرقابة على المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك