محافظ كفر الشيخ يأمر برفع مستوى النظافة ورفع كفاءة شوارع منطقة المرور الجديد في بلطيم

أصدر اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، قرارا برفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتسوية شوارع منطقة المرور الجديد بمدينة بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم، ضمن حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة مناسبة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف أعمال النظافة، ورفع القمامة بشكل دورى، وإصلاح الأرصفة، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المرور، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وتكاتف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا بتشديد الرقابة على المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.