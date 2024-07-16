الأونروا: 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب بالقطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن ما يقرب من 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام أكثر من 95% من هذه المدارس كملاجئ عندما تعرضت للقصف.

وأشارت إلى استشهاد 539 شخصاً كانوا يقيمون في مرافق الأونروا، متابعة: «لا مكان آمن. يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بالمباني والقانون الإنساني».

Nearly 70% of @UNRWA schools in #Gaza have been hit since the war began.



Over 95% of these schools were used as shelters when hit. 539 people sheltering in UNRWA facilities have been killed.



Nowhere is safe. The blatant disregard for @UN premises and humanitarian law must stop. pic.twitter.com/EKiSiOm2kc — UNRWA (@UNRWA) July 16, 2024

وزادت في الآونة الأخيرة، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف مدارس إيواء النازحين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيدًا و73 مصابًا والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيدًا و26 مصابًا.