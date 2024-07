الأونروا: 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب بالقطاع

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن ما يقرب من 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام أكثر من 95% من هذه المدارس كملاجئ عندما تعرضت للقصف.

وأشارت إلى استشهاد 539 شخصاً كانوا يقيمون في مرافق الأونروا، متابعة: «لا مكان آمن. يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بالمباني والقانون الإنساني».

Nearly 70% of @UNRWA schools in #Gaza have been hit since the war began.



Over 95% of these schools were used as shelters when hit. 539 people sheltering in UNRWA facilities have been killed.



Nowhere is safe. The blatant disregard for @UN premises and humanitarian law must stop. pic.twitter.com/EKiSiOm2kc