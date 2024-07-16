 الأونروا: 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب بالقطاع - بوابة الشروق
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الأونروا: 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب بالقطاع

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 5:56 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن ما يقرب من 70% من مدارس الوكالة في غزة تعرضت للقصف منذ بدء الحرب.

وأضافت عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنه تم استخدام أكثر من 95% من هذه المدارس كملاجئ عندما تعرضت للقصف.

وأشارت إلى استشهاد 539 شخصاً كانوا يقيمون في مرافق الأونروا، متابعة: «لا مكان آمن. يجب أن يتوقف الاستهتار الصارخ بالمباني والقانون الإنساني».

 

 

وزادت في الآونة الأخيرة، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف واستهداف مدارس إيواء النازحين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات راح ضحيتها 23 شهيدًا و73 مصابًا والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتها 17 شهيدًا و26 مصابًا.

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