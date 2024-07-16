الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بالبلاد.
وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".