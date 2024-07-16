 الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2024 - 11:26 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق بالبلاد.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا الاتحادية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم".


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