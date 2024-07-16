تقرير عبري: خلافات بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بسبب صفقة تبادل الأسرى مع حماس

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك خلافات وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة التبادل.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن "نتنياهو يتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح (الرئيس الأمريكي جو) بايدن عليه".

وقال مسئول أمني رفيع المستوى إن "وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطا لا يمكن لحماس قبولها"، مشيرا إلى أنه "من الشروط التي وضعها نتنياهو وُجود الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المسلحين"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن "أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التي وضعها (وزير الدفاع يوآف) جالانت"، مشيرة إلى أن "خطة جالانت لليوم التالي للحرب ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، والرفض لأسباب شخصية فقط".